"Великие игроки, как Месси, всегда будут в списке ПСЖ. Но сейчас, конечно, не время говорить или мечтать об этом. Однако мы сидим за большим столом тех, кто внимательно следит за этой ситуацией.

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На самом деле мы еще не сели туда, но наше кресло зарезервировано на этот случай. Четыре месяца в футболе – это вечность, особенно в такое время", – цитирует Леонардо France Football.

Напомним, в финале Суперкубка Испании Месси грубо ударил соперника и получил первое удаление в футболке Барсы. СМИ связывают такой жест с очередным намеком на отъезд аргентинца из Каталонии.

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