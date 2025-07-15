Клуб из Парижа готовится возобновить переговоры с Борнмутом по трансферу украинского оборонца, сообщает Фабрицио Романо для DAZN.

Забарный получил сигнал на презентации новой формы Борнмута – с ключевыми игроками так не делают (ВИДЕО)

Забарный уже согласовал личные условия с французским грандом и находится в сфере интереса главного тренера Луиса Энрике, а также спортивного директора Луиша Кампуша. Еще до Клубного чемпионата мира ПСЖ предлагал 60 миллионов евро, однако Борнмут рассчитывал получить от 70 до 75 миллионов. Ожидается, что стороны вскоре вернутся к переговорам.

Также ранее поступала информация об интересе со стороны Ньюкасла, который якобы был готов выложить 70 миллионов.

Добавим, что в прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей.

Забарный в ПСЖ: зачем украинец Парижу, какие шансы потеснить конкурентов и как быть с россиянином Сафоновым?