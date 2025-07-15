ПСЖ продолжает борьбу за Забарного – Луис Энрике хочет видеть украинца в клубе, Борнмут ожидает нового предложения
ПСЖ не оставляет попыток подписать защитника Борнмута и сборной Украины Илью Забарного.
Клуб из Парижа готовится возобновить переговоры с Борнмутом по трансферу украинского оборонца, сообщает Фабрицио Романо для DAZN.
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Забарный уже согласовал личные условия с французским грандом и находится в сфере интереса главного тренера Луиса Энрике, а также спортивного директора Луиша Кампуша. Еще до Клубного чемпионата мира ПСЖ предлагал 60 миллионов евро, однако Борнмут рассчитывал получить от 70 до 75 миллионов. Ожидается, что стороны вскоре вернутся к переговорам.
Также ранее поступала информация об интересе со стороны Ньюкасла, который якобы был готов выложить 70 миллионов.
Добавим, что в прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей.
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