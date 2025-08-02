В ПСЖ назревает громкая ротация на вратарской позиции. Как сообщает RMC Sport, французский гранд договорился о трансфере Люки Шевалье из Лилля – сделка оценивается в 40 миллионов евро. Новость о приходе молодого французского голкипера изрядно расстроила Джанлуиджи Доннарумму, который рискует потерять статус основного вратаря команды.

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По данным источника, тренер ПСЖ Луис Энрике уже принял решение – именно Шевалье должен начать новый сезон в Лиге 1 с первых минут. Доннарумма, чей контракт с клубом действует до 2026 года, находится в неопределенном положении. Несмотря на то, что именно он был ключевым в триумфе парижан в Лиге чемпионов, сейчас его роль в команде под угрозой.

Если ПСЖ таки решит выставить итальянца на трансфер, среди претендентов сразу окажутся несколько топ-клубов. В частности, Манчестер Юнайтед и Челси активно ищут нового вратаря – Онана и Санчес не оправдали ожиданий, и Доннарумма выглядит очевидным усилением.

Правда, прямых переговоров с ПСЖ пока не было. Французский клуб стремится выручить за голкипера максимум, чтобы не потерять его бесплатно по завершению контракта. Вероятность трансфера возрастет, если итальянец не выйдет в старте на первые матчи сезона.

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