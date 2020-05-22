ПСЖ сделал щедрое предложение Интеру по Икарди

ПСЖ изъявил желание сохранить своего нападающего Мауро Икарди.

Боссы парижского клуба прислали запрос в Милан, что готовы заплатить за Икарди 50 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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В соглашении между ПСЖ и миланцами указана сумма выкупа 70 млн, поэтому Интер может продолжить торги.

Напомним, Интер отправил Мауро в ПСЖ на правах аренды из-за конфликта с тренерским штабом "нерадзурри". В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 20 матчей, в которых отметился 12-ю голами и тремя ассистами.

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