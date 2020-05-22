toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
ДИНАМО КИЕВ - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

ПСЖ сделал щедрое предложение Интеру по Икарди

17:03 57 Читати українською
ПСЖ сделал щедрое предложение Интеру по Икарди
Мауро Икарди / Фото из открытых источников

ПСЖ изъявил желание сохранить своего нападающего Мауро Икарди.

Боссы парижского клуба прислали запрос в Милан, что готовы заплатить за Икарди 50 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Интер оштрафует ПСЖ за потенциальный трансфер Икарди

В соглашении между ПСЖ и миланцами указана сумма выкупа 70 млн, поэтому Интер может продолжить торги.

Напомним, Интер отправил Мауро в ПСЖ на правах аренды из-за конфликта с тренерским штабом "нерадзурри". В нынешнем сезоне Лиги 1 Икарди провел 20 матчей, в которых отметился 12-ю голами и тремя ассистами.

"Це найкращий кандидат на продаж": Ярмоленко може стати жертвою економії Вест Хема, який опинився на межі краху

blog_ava
Динамо – Рух: онлайн-трансляция и полное видео матча
13:50
1318
Теги
Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Трансферы ПСЖ Трансферы Интера
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Рух: онлайн-трансляция и полное видео матча
    Україна — 13:501318 Динамо – Рух: онлайн-трансляция и полное видео матча
3
час
:
34
мин
Герта
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук