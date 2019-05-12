ПСЖ сделал предложение по трансферу Де Хеа

Французский ПСЖ готов сделать изменения на вратарской позиции этого лета.

ПСЖ сделал предложение Манчестер Юнайтед о переходе вратаря Дэвида Де Хеа, сообщает французский журналист Жоффруа Гарет.

Де Хеа получил ультиматум от Манчестер Юнайтед и может покинуть клуб

По его сведениям, парижане хотят видеть в составе вратаря мирового класса. Контракт Де Хеа с Манчестер Юнайтед рассчитан до 2020 года.

В текущем сезоне ворота ПСЖ защищали Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареола. Клуб пока не объявлял, продолжит сотрудничество с 41-летним итальянцем.

"Король помер, хай живе король!" – 5 причин, які дозволили клубам АПЛ підкорити футбольну Європу