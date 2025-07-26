Защитник Борнмута Илья Забарный имеет новое предложение по трансферу в ПСЖ, который стремится поставить точку в трансферной саге.

ПСЖ сделал новое предложение по трансферу Ильи Забарного, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Впрочем, детали этого предложения не разглашаются.

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Стоит добавить, что парижане хотят подписать свою главную цель на позицию центрального защитника. В процесс вовлечен и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Ранее сообщалось, что Борнмут хочет получить за украинца 70 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает украинца в 42 миллиона евро.

Paris Saint-Germain have new bid ready for Ilya Zabarny as talks are set to accelerate with Bournemouth.



Nasser Al Khelaifi, also involved as PSG want to get their top centre back target. pic.twitter.com/73qm4HUv8r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025

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