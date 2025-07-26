ПСЖ сделал новое предложение по Забарному – босс парижан вовлечен в процесс
Защитник Борнмута Илья Забарный имеет новое предложение по трансферу в ПСЖ, который стремится поставить точку в трансферной саге.
ПСЖ сделал новое предложение по трансферу Ильи Забарного, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Впрочем, детали этого предложения не разглашаются.
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Стоит добавить, что парижане хотят подписать свою главную цель на позицию центрального защитника. В процесс вовлечен и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Ранее сообщалось, что Борнмут хочет получить за украинца 70 миллионов евро.
Напомним, в прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает украинца в 42 миллиона евро.
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