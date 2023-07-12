Парижский гранд уже представил нескольких новичков, однако на этом сбавлять активность летом руководство клуба не планирует. ПСЖ в поисках подкрепления в линию атаки обратил внимание на Виктора Осимхена.

Президент Наполи назвал единственный клуб, который может подписать Осимхена

Как информирует Il Mattino, французы сделали первое предложение Наполи по поводу нигерийского футболиста в размере, не превышающем 110 миллионов евро. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис недавно озвучил, что не продаст Осимхена дешевле 200 млн. Переговоры между сторонами продолжаются и игрок надеется, что ПСЖ сможет повысить свое предложение тем более, что новый главный тренер французов Луис Энрике в восторге от способностей Виктора.

Напомним, что нигерийский нападающий перебрался в Италию из чемпионата Франции, а именно из Лилля, где работал вместе со спортивным директором ПСЖ Луишем Кампушем. Действующее соглашение Осимхена с Наполи рассчитано до 2025 года.

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