ПСЖ сделает третье предложение по Забарному – авторитетный источник уверен в трансфере и раскрыл срок сделки
Победитель Лиги чемпионов не оставляет попыток оформить трансфер украинского защитника.
Первым крупным подписанием этого лета для Пари Сен-Жермен может стать украинский защитник Борнмута Илья Забарный, сообщает L'Équipe. По информации источника, разрыв между предложением ПСЖ и требованиями английского клуба является незначительным, а контракт игрока будет действовать до 2029 года.
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Издание Paristeam добавляет, что французский гранд готовит уже третье предложение по трансферу 22-летнего украинца. Предыдущий оффер в размере 65 миллионов евро был отклонен, но сумма нового запроса, вероятно, будет достигать около 70 миллионов. Борнмут пока взял паузу для принятия решения.
Добавим, что в прошлом сезоне Забарный провел 39 матчей в футболке Борнмута и отметился одной голевой передачей.
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