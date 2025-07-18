Тоттенхэм включился в борьбу за Илью Забарного – 22-летнего центрбека сборной Украины и Борнмута. По информации Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб готов заплатить 70 миллионов евро, включая бонусы, если получит "зеленый свет" от самого футболиста.

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На защитника также активно претендует ПСЖ, который уже присылал несколько предложений на уровне 60 миллионов, но все они были отклонены Борнмутом. Клуб из АПЛ жестко стоит на своей оценке – не менее 70 миллионов.

При этом источник подчеркивает: приоритет Забарного – это ПСЖ. Французский гранд имеет преимущество в глазах игрока, который четко ориентирован на переход именно в Париж. Теперь ключевой вопрос – решится ли ПСЖ на финальный шаг и удовлетворит финансовые требования Борнмута, или Забарный будет открыт для Тоттенхэма.

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