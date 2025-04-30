"Мы демонстрировали наш характер каждый день. Это настоящее удовольствие видеть его в ПСЖ. Матч против Арсенала был очень эмоциональный. Трудно играть при такой невероятной атмосфере. Гол в начале игры был важным для нашей уверенности. Мы должны думать о контроле над игрой. ПСЖ предстоит сыграть дома при поддержке наших болельщиков, мы будем готовы к этому матчу.

Гол Дембеле и офсайд Мерино в видеообзоре матча Арсенал – ПСЖ – 0:1

Будет ли в нем играть Дембеле? Я не знаю. Мы настоящая команда. Если Усман сможет сыграть – это будет хорошо. Если нет – мы будем играть как команда. Я ничего еще не знаю. На следующий день после матча будет обследование. У него ничего серьезного, но есть сомнения относительно его игры в ответном матче", – приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Напомним, Дембеле стал автором единственного гола в полуфинальном матче Лиги чемпионов против Арсенала (1:0), но на 69-й минуте схватился за заднюю часть бедра, после чего сел на газон и попросил замену. В общем, Усман провел 45 матчей в этом сезоне за ПСЖ, в которых отметился 33 голами и 12 ассистами.

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов