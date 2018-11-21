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ПСЖ решил продать Рабьо в январе – известна причина

16:09 107 Читати українською
ПСЖ решил продать Рабьо в январе – известна причина
Адриен Рабьо / фото из соцсетей

Руководство ПСЖ готово отпустить полузащитника Адриена Рабьо во время январского трансферного окна.

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике беспокоится за свою репутацию и имидж клуба и считает недопустимым бесплатно потерять одного из важнейших игроков команды, сообщает Le Parisien.

Между Парижем и Барселоной: Рабьо оказался в плену обстоятельств

Не секрет, что ПСЖ пытался договориться с Рабьо о новом контракте в течение последних двух лет, но игрок так и не поставил подпись под новым соглашением

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Рабьо является Барселона. Также ожидается, что заплатить за француза около 10 млн евро будут готовы Ювентус и Тоттенхэм.

Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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