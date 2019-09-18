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ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:55 311 Читати українською
ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 18 сентября 2019

Пари Сен-Жермен встречается с мадридским Реалом в первом туре группового раунда Лиги чемпионов 2019/20. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию встречи ищите в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1-го тура Лиги чемпионов ПСЖ – Реал начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

ПСЖ – Реал: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы

ПСЖ: Навас – Менье, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Гуйе, Верратти – Сарабия, Икарді, Ди Мария

Запасные: Рико, Курзава, Диалло, Паредес, Эррера, Чупо-Мотинг

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Варан, Менди – Хамес, Каземиро, Кроос – Бэйл, Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Васкес, Йович, Одриосола, Винисиус, Родриго, Де Ла Фуэнте

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