ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Пари Сен-Жермен встречается с мадридским Реалом в первом туре группового раунда Лиги чемпионов 2019/20. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию встречи ищите в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура Лиги чемпионов ПСЖ – Реал начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
ПСЖ – Реал: анонс матча Лиги чемпионов
Стартовые составы
ПСЖ: Навас – Менье, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Гуйе, Верратти – Сарабия, Икарді, Ди Мария
Запасные: Рико, Курзава, Диалло, Паредес, Эррера, Чупо-Мотинг
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Варан, Менди – Хамес, Каземиро, Кроос – Бэйл, Бензема, Азар
Запасные: Ареола, Васкес, Йович, Одриосола, Винисиус, Родриго, Де Ла Фуэнте
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