ПСЖ – Реал: анонс матча Лиги чемпионов

Французский Пари Сен-Жермен примет мадридский Реал в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

ПСЖ – Реал Мадрид

18 сентября, 22:00, Париж, Парк де Пренс

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Фавориты группы А чемпионской Лиги волей случая померяются силами уже в первом туре. Париж и Мадрид в новый сезон ЛЧ снова входят с амбициями завоевать главный европейский трофей, а матч против грозного оппонента на старте турнира – лучшая возможность доказать собственные стремления. Правда, игра обоих коллективов пока далека от того, чтобы их однозначно записывать в претенденты хотя бы на финал Лиги чемпионов. Во внутренних первенствах они уже успели потерять очки, хотя с грандами еще не пересекались.

ПСЖ – Реал: прогноз на матч Лиги чемпионов

Сезон 2019/20 и для ПСЖ, и для Реала начался с настоящей эпидемии травм. Перед очным противостоянием команды потеряли более десятка игроков на двоих, а еще трое исполнителей не помогут парижанам и мадридцам из-за дисквалификаций. Дошло до того, что Реал взял во Францию ​​одинаковое количество вратарей и полузащитников – по трое. В то же время у тренерского штаба Пари Сен-Жермен больше всего проблем в атаке, где по разным причинам нет возможности рассчитывать на звездных Мбаппе, Кавани и Неймара.

В этих обстоятельствах поединок на Парк де Пренс станет хорошей возможностью восстановить свое реноме для нескольких игроков со скандальным ореолом. В частности, голкипер ПСЖ Кейлор Навас всего через 2,5 недели после отъезда с Бернабеу может доказать, что "сливочные" потеряли лучшего вратаря из своей обоймы. А Мауро Икарди, полгода конфликтовавший с боссами миланского Интера, должен открыть для мадридцев дискуссию о потраченных не на него средствах. Между тем опальные "галактикос" Хамес Родригес и Гарет Бейл яркими перфомансами могут в очередной раз поставить в неудобное положение Зинедина Зидана, указавшего прошлым летом на дверь им обоим.

Интересные факты

– ПСЖ трижды подряд покидал ЛЧ на стадии 1/8 финала

– парижане не побеждали в матчах с Реалом в Лиге чемпионов (=1, -3)

– в последний раз Реал гостил в Париже в марте 2018-го (победа 2:1, за мадридцев забивали Роналду и Каземиро)

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Кадровая ситуация

Травмированные: Дагба, Керер, Дракслер, Мбаппе, Кавани – Марсело, Модрич, Вальверде, Иско, Браим Диас, Асенсио

Под вопросом: Бернат (ПСЖ)

Дисквалифицированные: Неймар – Серхио Рамос, Начо

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Реал Мадрид

ПСЖ: Кейлор Навас – Менье, Тиагу Силва, Диалло, Курзава – Верратти, Гуйе, Андер Эррера – Сарабия, Ди Мария – Икарди

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Милитао, Ферлан Менди – Каземиро, Хамес, Кроос – Бейл, Бензема, Азар

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Неоптимальные составы ПСЖ и мадридского Реала на матч первого тура фактически уравняли шансы команд на итоговый успех. Однако, кадровый дефицит "сливочных" в центре поля делает ребят Зидана крайне уязвимыми. Зато парижане в полузащите могут похвастаться и качеством, и количеством. Это может оказать решающее влияние на исход поединка. Если подопечные Томаса Тухеля смогут создать здесь плацдарм, то даже далекий от лучшей формы Икарди способен подарить Парижу забитые мячи.

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