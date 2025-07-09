Как и ожидалось, в битве за клубный Кубок мира сыграют европейские гранды. Имя одного из них уже известно – Челси победил Флуминенсе и готовится встретить финального босса. Лондонцев будет ждать крайне тяжелая встреча, ведь их оппонентом станет ПСЖ или Реал.

Челси обеспечил еврофинал Клубного ЧМ-2025 – лондонцы выбили Флуминенсе благодаря дебютным голам Жоау Педру

Этот поединок по своему статусу вполне претендует на статус досрочного финала КЧМ-2025, хотя в игровом плане все не так однозначно. Настоящим котом в "мешке" остается Мадрид, который только начал работу с Хаби Алонсо и старался не истощаться на поле. "Королевский клуб" уже в первом туре расписал ничью с Аль-Хилялем и целый тайм мучился с Пачукой, а второй тайм с Ювентусом в 1/8 финала команда провела практически без моментов.

К слову, FAVBET дал прогноз на матч 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025 между ПСЖ и Реалом. Коэффициент на победу парижан – 2,42. На триумф мадридцев специалисты дают 2,92.

Поединок против Боруссии Д оказался лучшим. Реал снова создал немного, но забил трижды – впрочем, в компенсированное время дортмундцы едва не оформили камбэк с 0:2 и 1:3. От "сливочных" же ожидают доминации и разгромов, хотя в тактическом плане коллектив провел почти идеальный матч. Нестабильность на данном этапе является нормальным явлением, однако ПСЖ за такой футбол может и не простить.

Невероятные финальные моменты в матче Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд!



Переживите волнение здесь ️ pic.twitter.com/Yrgp1pGM4O - DAZN Football (@DAZNFootball) 6 июля, 2025

Атакующая статистика грандов является плюс-минус равной. У Реала есть даже козырь – нападающий Гонсало Гарсия, дебютировав за основу "бланкос" на клубном Мундиале, забил аж четыре гола. Он является лучшим бомбардиром турнира, а пресса сравнивает 21-летнего форварда с легендарным Раулем.

Также следует отметить Трента Александера-Арнольда, у которого аже два ассиста за новый клуб. Кроме этого, англичанин принимал важное участие в нескольких голевых атаках. Слева же выделяется молодой Фран Гарсия, который не отстает по голевым передачам – хотя в обороне допускает ощутимые ошибки.

След действия Фран Гарсии против Дортмунда. pic.twitter.com/aHACjxGClR - Managing Madrid (@managingmadrid) 5 июля, 2025

Впрочем, в игре без мяча на чужой половине Париж и Мадрид несопоставимы. Как и во времена Карло Анчелотти, Реал отстает в этом аспекте – по количеству попыток высокого давления "бланкос" аж седьмые на КЧМ-2025, а по интенсивности коллектив держится двадцатым. И это при том, что Килиан Мбаппе выходил только на замену после 60-х минут (впервые он сыграл в 1/8 финала), а Винисиуса когда-то называли машиной прессинга.

На своей половине Реал тоже много позволяет. Подопечные Хаби Алонсо допустили 5,65 ожидаемых голов без учета пенальти, что равняется тринадцатой позиции на КЧМ-2025 – У ПСЖ показатель вдвое меньше. С 11-метровыми же оборона "королевского клуба" входит в топ-8 худших. Сегодня ей еще и новичок Хёйсен не поможет, ведь он привез пенальти с Боруссией, заработав прямую красную.

? RED CARD – HUIJSEN SENT OFF!



Пенальти в ворота Боруссии Дортмунд после фола - Реал Мадрид опускается до 10!

Огромный момент в конце матча. ️ pic.twitter.com/yZQDI45nz9 - DAZN Football (@DAZNFootball) 5 июля, 2025

Конечно, со статистикой на краткосрочных турнирах следует быть крайне осторожным. Выборка крайне низкая, в календаре были слабые соперники, а тренеры грандов в принципе стараются беречь силы. Матч с Дортмундом показал, что в решающих стадиях Реал готов добавлять.

С другой стороны, цифры подтвержу.nm ощущения и аналитику экспертов – мадридцы очень сильны в атаке, но сырые в организационном плане. Например, Хаби Алонсо по ходу Клубного ЧМ-2025 пробует использовать Трента в роли фальшивого фулбека, что способствует развитию позиционных атак, но не всегда работает на баланс в защите. Этим здорово пользовался Аль-Хиляль:

В матче против Ювентуса использовалась другая модель – с перегрузкой центра и созданием пространства на флангах (в частности, на правом). Сработало значительно интереснее, но это – только первые "пробы пера".

Возможно, именно поэтому пресса и букмекеры не верят в выход Реала в финал. ПСЖ на его фоне кажется слишком мощным. Воспоминания о феноменальном весеннем футболе еще слишком свежи, но был ли Париж таким же мощным летом?

Команда явно берегла силы к более важным матчам. Подопечные Луиса Энрике даже имели поражение от Ботафого в группе (0:1), причем уступив по игре – команда создала мало. Коуч французов заявил, что никто не защищался против ПСЖ настолько круто. Другие поединки прошли лучше, однако привычная магия включалась только тогда, когда это было нужно.

А статистика у триумфатора ЛЧ крутая. По атакующим показателям ПСЖ входит в топ-3, немножечко уступая Манчестер Сити и Баварии. У мюнхенцев были 10:0 с любителями, а "горожане" громили Аль-Ахли 6:0 – парижане же не стали добивать Интер Майами после 4:0 в первом тайме (чего не скажешь о выносе Атлетико, 4:0). И это при том, что Дембеле впервые сыграл аж в четвертьфинале, появившись на 65-й минуте.

По эффективности билд-апа и количеству комбинаций на 10+ пасов ПСЖ лидирует с отрывом, а в прессинге лучшей на Клубном чемпионате мира-2025 была только Бавария. По остроте допущенных ударов по собственным воротам триумфаторы ЛЧ тоже сильнейшие. В организационном плане тоже ничего не изменилось – все механизмы работают, как часы.

#PSG во владении, эксплуатируя ориентированную на человека оборону против #BayernMunich



- Стартовая форма 4-3-3

- CDM опускается между КБ, чтобы выйти вперед

- Дисгональное движение по блайнду, чтобы быть свободным в полупространстве



Сделано с @LiveTagPro

pic.twitter.com/EjM8ltHKbC - Современная футбольная аналитика (@VideosModern) 6 июля, 2025

Поединок против Баварии в четвертьфинале стал самым тяжелым для подопечных Луиса Энрике, что и неудивительно. Может ли он тревожить французских фанов? Вряд ли – ПСЖ доминировал в первые 25 минут, контролировал игру после перерыва и создал приличное количество моментов, работая от своих достоинств. Определенные проблемы возникали в обороне, ведь немцы неплохо забегали за спины защитникам.

Вот только это длилось недолго, а моменты Баварии не имели систематического характера. Исключением могут служить разве что кроссы и стандарты, из которых "рекордмайстер" забивал дважды – но ПСЖ дважды ловил соперника в офсайд. И все равно сигнал неприятный, учитывая классную игру Гонсало Гарсии в зонах завершения.

Каталог голов Гонсало Гарсии на клубном чемпионате мира, при Хаби Алонсо.



Этот парень прирожденный нападающий.



pic.twitter.com/JYzULTZg4J - Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) 5 июля, 2025 г

Тем более, что сегодня не сыграет Пачо – основной центрбек получил удаление за грубый фол в четвертьфинале. На дисквалификацию нарвался и Лукас Эрнандес, который умудрился оставить ПСЖ вдевятером против Баварии при счете 0:1. Это должно возбуждать Мбаппе, для которого встреча станет особенно принципиальной. Можно не сомневаться, что Хаби Алонсо выпустит его в основе.

Кадровая ситуация

Травмированы: Мукиеле – Алаба, Эндрик, Менди

Дисквалифицированы: Пачо, Л. Эрнандес – Хёйсен

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Реал Мадрид

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Нуну Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Дуэ, Дембеле, Хвича

Реал Мадрид: Куртуа – Александер-Арнольд, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия – Вальверде, Чуамени, Беллингем – Гюлер, Мбаппе, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – победа ПСЖ

Битва за финал обещает быть яркой. Реал никогда не знал поражений в матчах Клубного чемпионата мира. ПСЖ, в свою очередь, выиграл четыре последних игры на вылет с суммарным счетом 14:0 – впрочем, последние два противостояния со "сливочными" в плей-офф ЛЧ парижане проиграли.

Но история остается историей, а прямо сейчас Париж выглядит сильнее Мадрида. По всем показателям французы лучше или идут на равных, а в организационном плане "сливочные" еще не готовы тягаться с победителем Лиги чемпионов. У "королевского клуба" уже были противостояния с коллективом, который мощно прессингует и сильно защищается – против Арсенала. Результат все помнят.

Суперкомпьютер Opta тоже не верит в команду Хаби Алонсо. На ее победу дают только 22% вероятности. Чисто на бумаге кажется, что в финал пройдет ПСЖ.

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