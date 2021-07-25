Спортивный директор парижан Леонардо Араужо встречался с агентом Калиду Кулибали, сообщает Coriere dello Sport.

Наполи отклонил очередную попытку Манчестер Юнайтед приобрести Кулибали – защитник уже выразил недовольство

В Париже заинтересованы в подписании 30-летнего сенегальца, но пока не присылали официальных запросов в Неаполь. Ранее СМИ отмечали, что президент неаполитанцев Де Лаурентис не отпустит Калиду дешевле, чем за 50 млн евро. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2023-го.

В прошлом сезоне Серии А Кулибали провел 26 матчей. Игроком также интересуется ряд европейских топ-клубов.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо