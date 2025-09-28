Илья Забарный вышел в стартовом составе команды, которая потеряла из-за травм Дембеле, Дуэ, Маркиньоса и Невеша. Хакими, Мендеш, Пачо и Барколя получили отдых перед битвой ЛЧ против Барселоны, оказавшись на скамейке запасных. Матч, как и онлайн-трансляция ПСЖ – Осер на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по Киеву. Хозяева быстренько начали нагружать голкипера соперников. Однако после начального спурта наступила определенная пауза в остроте. Не зря начали показывать, как Луис Энрике с высоты трибун проговаривал в свой телефон. Помощник с наушником что-то тщательно "записывал" в своей голове.

Забарный отметился дебютным голом за ПСЖ (ВИДЕО)

Что же касается украинской машины, то здесь все стабильно. Символичным был эпизод, когда вратарь с рук выбил по газону в центр поля, где была совсем открытая зона. Забарный сразу же выдвинулся на оппонента с мячом и заставил его играть в некомфортном положении спиной к чужим воротам. С подобной плотностью отыгрывал Илья и в других эпизодах. А затем сделал то, чего от него очень давно все мы ждали. Витинья идеально набросил, а Забарный забил дебютный гол за ПСЖ. Еще и какой изысканный. Перебросил голкипера ударом с лету, словно Месси в лучшие годы!

После этого произошло еще одно неожиданное событие. Хакими заменил Витиньо. Автор ассиста не выглядел травмированным, а помощник Луиса Энрике что-то долго ему объяснял – неужели это лишь тактическое решение тренера? Или попытка запутать Барсу. Сам португалец был несколько растерян из-за всей этой ситуации. Впоследствии Хакими едва не привез пенальти, но слишком уж рисовал контакт Синайоко. Забарный поставил в неудобное положение Шевалье – вынужден был под прессингом отдавать рискованный пас назад. Отбились, но Илья извинился перед своим вратарем. Осер несколько раз попытался поискать пространство за спинами украинца, но ничего путного из этого не вышло.

Оживленный старт второй половины. Барколя, заменивший в перерыве Кварацхелию, получил разрезной пас с центра поля, но не переиграл голкипера. К слову, начинают разгонять, что грузин тоже якобы почувствовал какой-то дискомфорт. Увидим уже 1 октября, или это не игра разума. Шевалье лихорадочно выбежал из ворот, но Забарный готов был страховать – обошлось. Маюлу подал на дальнюю стойку. Беральдо по сути украл дубль у Забарного и даже оглянулся, будто проговаривая: "Мне тоже это надо". Кроме двух центрбеков, еще и Рамуш готов был заносить второй мяч. Кевин Данув вколотил издали в перекладину.

Луис Энрике снимает после ассиста и Маюлу. Выходит 18-летний результативный в молодежках дебютант Кантен Нджанту. Это левый вингер в сентябре успел положить хет-трик в ворота Аталанты в Юношеской ЛЧ. Забарный осторожно действует, чтобы не поймать мяч рукой. В общем те же вайбы фундаментальной уверенности и сконцентрированности, что в Борнмуте или сборной Украины. Партнеры, впрочем, значительно упрощают жизнь. Осер пытается вернуться, активно прессингует. Беральдо в столкновении досталось. Из-за сильного удара даже бинтуют голову.

Нджанту очень классно выцеливал дальним ударом низом. Круглый предательски прокатился мимо левой стойки. Забарный перед тем дважды неуверенно сыграл в своей штрафной, но худо-бедно сумел выбить. Мбайе в свои 17 уже стабильно за ПСЖ бегает, но опять чего-то не хватает, чтобы отличиться не после навеса. Матис Джангеаль становится еще одним дебютантом взрослой команды ПСЖ, который за U-19 еще недавно. Барколя после навеса не попадает. Нджанту под углом выходил на голкипера и почти прошил его – как близко к идеальному вечеру. Забарный привозит на 90+3 небрежным поперечным пасом в штрафной, Шевалье спасает. Осер вполне наиграл на свой гол. Даже по ударам близко (15:12). Благодаря неожиданному фиаско Монако с Лорьяном ПСЖ отрывается на 3 очка от квартета преследователей, в который входят также Марсель, Лион и Страсбург.

