toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ ЗАРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

ПСЖ рассматривает 5 кандидатур на позицию левого защитника

10:43 100 Читати українською
ПСЖ рассматривает 5 кандидатур на позицию левого защитника
Алекс Сандро / ФК Ювентус

ПСЖ хочет приобрести левого защитника. На радаре у парижан 5 кандидатов.

Пари Сен-Жермен стремится решить проблему с позицией левого защитника. По информации Le10Sport, клуб просматривает 5 игроков.

Рабьо отклонил предложение ПСЖ по новому контракту

Приоритетной целью является Алекс Сандро из Ювентуса, при котором, правда, придется заплатить 70 млн евро. Другими кандидатами являются Филипе Луис, Хуан Бернат, Дэнни Роуз и Вендел.

Этим летом парижане не были активны на трансферном рынке, подписав голкипера Джанлуиджи Буффона в статусе свободного агента.

Неймар отдает 85% рекламных доходов своим родителям

Теги
Трансферы Дэнни Роуз Дэнни Роуз Алекс Сандро Алекс Сандро Вендел Вендел Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Филипе Луис Филипе Луис Хуан Бернат Хуан Бернат
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
53
мин
Зенит
19:00
Мольде
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук