"ПСЖ расслабился в матче с Лионом, с Манчестер Юнайтед все будет по-другому", – Тьягу Силва

Центральный защитник и капитан ПСЖ Тьяго Силва попытался объяснить причины неожиданного поражения в матче 23-го тура Лиги 1 против Лиона (1:2).

"Мы хорошо вошли в игру, создали множество моментов, но после этого немного расслабились. Это очень плохо.

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Матч с Манчестер Юнайтед будет серьезным противостоянием, и ради победы мы выложимся на 110%", – цитирует Силву L'Equipe.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится 12 февраля, начало в 22:00.

В текущем сезоне Лиги 1 34-летний капитан парижан провел 17 матчей.

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