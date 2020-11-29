Франция, 12 тур

Марсель – Нант – 3:1

Голы: Товен, 2, Пайе, 35, Бенедетто, 60 (пен) – Бла, 73

ПСЖ – Бордо – 2:2

Голы: Неймар, 27 (пен), Кин, 28 – Пембеле, 10 (аг), Адли, 60

Марсель обыграл Нант и вышел на третье место с 21 очком в активе. Товен красивым ранним голом открыл счет, Пайе удвоил преимущество провансальцев, а Бенедетто снял все вопросы.

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ПСЖ принимал Бордо – в старте вышли Неймар, Мбаппе и Кин. Уже на 10-й минуте хозяева пропустили с углового, когда 18-летний дебютант Пембеле срезал мяч в собственные ворота.

В середине тайма парижане в течение минуты все перевернули с ног на голову. Сначала Неймар заработал и реализовал пенальти, а затем Кин сыграл на добивании после удара Нея и сейва голкипера.

Звездная атака ПСЖ создала ряд моментов, Мбаппе и Кин даже забили после эффектной комбинации пятками, но закрепить преимущество хозяевам не удавалось. Бордо отвечал не хуже, и в одной из атак Адли сравнял счет классным ударом с линии штрафной.

ПСЖ пытался вырвать победу, но ближе к успеху был Бордо – в обороне Тухеля был проходной двор. Статистика ударов во втором тайме: 5 – 14 в пользу гостей. Наставник столичного клуба нападает на журналистов, но его команда действительно не в порядке.

В итоге – ничья 2:2. ПСЖ не выиграл во втором туре подряд и растерял гандикап на вершине Лиги 1. У Неймара и Ко – 25 очков и первое место. Бордо с 16 баллами идет 11-м.