ПСЖ завершает переговоры с Борнмутом по трансферу Ильи Забарного. Ранее была информация, что украинский защитник не перейдет к парижанам, если в составе останется россиянин Матвей Сафонов.

ПСЖ определился с голкипером на следующий сезон – герой ЛЧ рискует уйти

Как сообщает Ягиз Сабунджуогл, ПСЖ предложил Галатасараю подписать российского голкипера. Стамбульцы ответили, что рассмотрят такой вариант, если им не удастся приобрести Эдерсона из Манчестер Сити или другого такого же уровня.

Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. Он стал самым дорогим вратарем парижан в истории, поскольку они заплатили за него Краснодару 20 миллионов евро. В общем россиянин сыграл за французский клуб в 17 матчах.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?