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ПСЖ соблазнял Винисиуса астрономической зарплатой. В Реале 21-летний бразилец получает 3,3 млн евро в год, а в столице Франции ему обещали 17 млн. Впрочем, деньги не являются приоритетом молодого вингера, который готов пролонгировать свое соглашение с мадридским клубом (действующее завершается летом 2024-го).

Добавим, что текущий сезон стал для Винисиуса прорывным – талант Реала оформил 10 голов и 7 ассистов в 18 матчах.

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