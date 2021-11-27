ПСЖ пытался отомстить Реалу "кражой" Винисиуса – гигантская зарплата не соблазнила бразильца
ПСЖ имел серьезное намерение приобрести вингера мадридского Реала Жуниора Винисиуса.
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ПСЖ соблазнял Винисиуса астрономической зарплатой. В Реале 21-летний бразилец получает 3,3 млн евро в год, а в столице Франции ему обещали 17 млн. Впрочем, деньги не являются приоритетом молодого вингера, который готов пролонгировать свое соглашение с мадридским клубом (действующее завершается летом 2024-го).
Добавим, что текущий сезон стал для Винисиуса прорывным – талант Реала оформил 10 голов и 7 ассистов в 18 матчах.
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