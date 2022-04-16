Главной целью французского гранда остается Зинедин Зидан, сообщает Le Parisien.

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Стороны регулярно контактируют, однако Зизу окончательно не определился со следующим местом работы. Экс-тренер Реала мечтает возглавить сборную Франции, которая только в конце года выступит на чемпионате мира под руководством Дешама. Зидан может растянуть свой отпуск, чтобы таки дождаться предложения "Ле бле".

В то же время позиции Маурисио Почеттино становятся все слабее. Игроки ПСЖ в течение сезона были разочарованы "аморфностью" аргентинца, а бесхарактерный вылет из Лиги чемпионов от Реала только усугубил ситуацию. Раздевалка парижан сомневается, что нынешний тренер способен переламывать сложные матчи и выиграть Лигу чемпионов в ближайшие сезоны.

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