ПСЖ планирует пригласить аргентинского форварда Лионеля Месси, контракт которого с Барселоной закончился 30 июня.

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По информации AS, французский клуб вмешался в переговоры Месси с Барселоной и сделал ему щедрое предложение по контракту. С финансовой точки зрения оно превосходит вариант, предложенный каталонским клубом.

Сейчас Месси сконцентрирован на Кубке Америки, на котором выступает в составе сборной Аргентины. ПСЖ не собирается торопить форварда – клуб планирует дождаться завершения турнира, чтобы провести переговоры с футболистом.

Напомним, аргентинец получил статус свободного агента, однако переговоры с каталонским клубом продолжаются. Обе стороны ищут варианты для возобновления сотрудничества – у Барселоны пока нет денег, а Лео в свои 34 надеется получить последний большой контракт.

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