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ПСЖ проводит юбилейный матч в Лиге чемпионов – лишь один французский клуб достигал такой отметки

6 марта 22:36 103 Читати українською
ПСЖ проводит юбилейный матч в Лиге чемпионов – лишь один французский клуб достигал такой отметки
ПСЖ проводит юбилейный матч / Фото ФК ПСЖ

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед войдет в историю парижан.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

ПСЖ принимает Манчестер Юнайтед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Это 100-й поединок парижан в самом престижном клубном европейском турнире, сообщает Opta Sports.

Ранее этой отметки достиг Лион еще в 2011 году.

Напомним, к матчу против МЮ парижане подходят с гандикапом в 2 мяча после первой встречи этих команд в Манчестере.

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов

Теги
Лига чемпионов Рекорды ПСЖ - Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Лион Лион
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