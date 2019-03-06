ПСЖ проводит юбилейный матч в Лиге чемпионов – лишь один французский клуб достигал такой отметки

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Манчестер Юнайтед войдет в историю парижан.

ПСЖ принимает Манчестер Юнайтед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Это 100-й поединок парижан в самом престижном клубном европейском турнире, сообщает Opta Sports.

Ранее этой отметки достиг Лион еще в 2011 году.

Напомним, к матчу против МЮ парижане подходят с гандикапом в 2 мяча после первой встречи этих команд в Манчестере.

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