ПСЖ вынужден думать, что делать с Неймаром, теперь имеющим право еще дольше задержаться в клубе.

Сегодня контракт бразильца автоматически продлился до лета 2027 года, утверждает L’Equipe.

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Стороны заключили действующее соглашение в мае прошлого года. Тогда публично сообщили, что оно рассчитано до 2025, однако на самом деле был предусмотрен пункт пролонгации. Именно он и активировался 1 июля 2022 года.

За год статус Неймара сильно изменился. Если раньше президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи считал форварда одним из центров проекта, то сейчас охотно избавится от самого дорогого игрока мира. Отцу Нея уже сообщили о намерении найти новую команду, но очереди за 30-летним бразильцем пока нет.

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