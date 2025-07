ПСЖ классно начал, но не хватило точности в завершении

В наиболее статусном четвертьфинале Клубного ЧМ эксперты ожидали на преимущество ПСЖ в динамике. Французы на предыдущей стадии отдохнули с Интером Майами (2:0), в то время как Бавария намучилась с Фламенго (4:2). Кроме того, мюнхенцы после разгрома аматоров из Окленда не провели ни одного "сухого" матча.

В первой 25-минутке прогнозы оправдывались. Париж был явно быстрее и инициативнее. Кроме того, подопечные Луиса Энрике включали очень интенсивный прессинг и контрпрессинг.

LA PRESIÓN DEL PSG NO TIENE SENTIDO. ACHRAF HAKIMI PRESIONANDO A LOS CENTRALES DEL BAYERN

Уже на 3-й минуте такой футбол вылился в момент Дуэ – Хвича выбрал мяч в борьбе для Дезире, а тот вколотил метров с 22-х. Немного неточно!

Также стоит отметить фирменную для ПСЖ историю с позиционными ротациями и убийственными фулбеками. Так на 19-й минуте возник второй момент ПСЖ. Барколя протащил мяч с правого фланга в центр и нашел Дуэ, а Дезре резко перевел в свободную зону на правый фланг – там в прорыв побежал Хакими. Все завершилось прострелом на дальнюю штангу под удар Хвичи, однако грузин пробил во внешнюю сторону сетки.

Еще через три минуты Хвича получил передачу на ход и сбросил мяч на линию штрафной. Туда прибежал Фабиан Руис, который без опеки выстрелил в касание – выше ворот!

Голкиперы – MVP первого тайма

Бавария к тому времени не тревожила оборону ПСЖ, однако постепенно игру удалось выровнять. Уже на 30-х минутах по владению мячом было 43% против 42%. Что наиболее важно, у парижан упал темп, в мюнхенцы стали создавать моменты.

Они должны были забивать на 27-й минуте в ходе затяжной атаки с проникающим пасом на правый край штрафной – оттуда пробивал Олисе. Майкл целил в дальнюю девятку, но Доннарумма спас ПСЖ!

С этого эпизода стартовало голкиперское шоу. Всего через 5 минут спасать пришлось Нойеру. Кварацхелия получил диагональ на левый фланг, легко обыграл Упамекано в штрафной и вышел один на один под острым углом.

Грузинский вингер попытался закрутить в дальний угол. Мануэль же широко расставил ноги и руки, парировав выстрел Хвичи! А потом еще и выцарапав мяч из-под ног своих и чужих, не дав сыграть на добивании. Суперсейв! Кстати, этот момент стал последним для ПСЖ в первом тайме.

А вот Бавария набирала обороты. На 38-й минуте немцы упустили настоящий голевой шанс Коман дважды расшатал Невеша и подал с левого фланга, а Кейн замкнул головой с линии вратарской. Мяч прошел над перекладиной!

На 40-й же минуте Кингсли нашел Павловича в центре поля, а тот вырезал фантастическую заброску под выход Мусиалы один на один. Джамал пробил в правый нижний, однако Доннарумма спас Париж!

На 1-й компенсированной минуте дело дошло и до взятия ворот. Олисе выполнил подачу со стандарта точно на голову Упамекано, а француз мощным ударом головой вколотил сферу в сетку. Вот только лайнсмен заметил офсайд, поэтому счет не изменился.

Прямо перед перерывом Джиджи окончательно выиграл борьбу с Нойером за статус главного персонажа тайма. Итальянец пошел выцарапывать мяч из-под ног Мусиала в штрафной, хотя сфера выходила за пределы поля – а Пачо не подпускал Джамала. В итоге Доннарумма свалил немца.

Показалось, что Энтони Тейлор сейчас назначит пенальти, однако ситуация оказалась значительно хуже. 11-метровый не назначили, а Мусиала вынесли на носилках. Хавбек получил жуткую травму голеностопа. Вместо него вышел Гнабри.

Это была не первая кадровая потеря "рекордмайстера" в четвертьфинале. Еще в середине первого тайма из-за повреждения пришлось заменить Станишича.

В равном втором тайме Бавария больше ошибалась. ПСЖ наказывал

Большого количества моментов после перерыва болельщики не увидели. Команды действовали на равных, нейтрализуя друг друга. Стоит отметить физическую готовность мюнхенцев, хотя эксперты ожидали проблем в этом аспекте. Чего только стоит рывок 31-летнего Кейна в оборону с отбором у Мендеша на 73-й минуте.

73' Harry KANE -- incredible tackle on Mendes!

Также вспоминается голевой момент на 65-й минуте. Гнабри зацепился за вынос от Нойера и сбросил мяч вправо, а техничный Олисе влетел на правый край штрафной и мощно пробил. Над перекладиной! За несколько минут до этого он же смещался с фланга и стрелял низом, но по центру – без проблем для Доннаруммы.

К сожалению для фанов "рекордмайстера", эти моменты стали самыми острыми для немцев во втором тайме. Что наиболее важно, подопечные Венсана Компани стали допускать грубые ошибки в обороне. Они должны были пропускать уже на 49-й минуте в результате разрезного паса Хвичи – Барколя вышел один на один с Нойером, однако Мануэль выиграл дуэль у Брэдли.

На 65-й же Дуэ легко обыграл Лаймера на фланге и прострелил на дальнюю штангу, однако Барколя не успел к мячу. Значительно опаснее оказался эпизод на 74-й минуте, когда обрезался Нойер – здесь сработал прессинг от Дембеле, которого выпустили на 70-й, однако для Ману такие ошибки недопустимы. Французы откровенно простили легенду.

74' HUGE letoff for Bayern as PSG fire wide after a Neuer mistake!