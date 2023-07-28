Товарищеская встреча

Сересо Осака – ПСЖ – 3:2

Голы: Кру, 22, Китано, 67, Кагава, 79 – Экитике, 17, Витинья, 49

ПСЖ продолжает свое турне по Японии. Новым соперником французского клуба стала команда Сересо Осака, которая в прошлом сезоне заняла пятую строчку в своем чемпионате.

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Луис Энрике решил выпустить в обороне с первых минут трио Данилу, Маркиньос, Шкриньяр, и Уго Экитике в атаке. На скамейке запасных остались Марко Верратти, Лукас Эрнандес и Неймар. Экитике открыл счет уже на 17 минуте, ловко выскочив из-за спин защитников Сересо. Долго удерживать преимущество в матче ПСЖ не смог из-за недоразумения в обороне Данилу и Шкриньяра. Ошибки защитников позволили сопернику через пять минут сравнять счет.

После перерыва болельщики увидели несколько голов. Сначала Витинья вывел ПСЖ вперед, но снова ошибки в обороне парижан привели к голу, который записал в свой актив Китано. Точку в матче поставил легенда Манчестер Юнайтед и Боруссии Д Кагава. Роскошным ударом он принес победу своей команде.