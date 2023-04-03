ПСЖ уступил Лиону (0:1) в 29 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Лучший момент забить имел Ляказетт, но в конце первого тайма не реализовал пенальти, который сам и заработал. За Доннарумму сыграла стойка.

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Но на 56 минуте Лион добился желаемого. Баркола успешно пробил в противоход киперу. Парижане ничем серьезным не ответили и потерпели уже 8 поражение в 18 матчах 2023 года. Это самый плохой показатель с 2001-го.