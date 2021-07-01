Бывший защитник Реала Серхио Рамос приблизился еще на шаг к переходу в ПСЖ.

Переговоры ПСЖ с Рамосом находятся на продвинутой стадии, сообщает ESPN. Отметим, что контракт защитника с Реалом истек вчера, 30 июня, поэтому Серхио находится в статусе свободного агента.

Рамос сообщил игрокам Реала о своем переходе в ПСЖ

Испанец достанется парижанам бесплатно, если стороны договорятся об условиях контракта. Ранее Рамос предлагал свои услуги Милану, но озвучил заоблачные финансовые требования: 20 млн евро в качестве бонуса за подписание и 15 млн евро за каждый год в новом клубе.

Напомним, испанец так и не продлил контракт с Реалом и покинул клуб на правах свободного агента. За 16 лет в мадридском гранде Серхио Рамос провел 671 матч, в которых отметился 101 голом и 40 ассистами. В его активе 23 трофея в футболке Реала.

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