ПСЖ ушел на перерыв с позитивом, разгромив Осер в матче 15 тура Лиги 1. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2022/23, 15-й тур

ПСЖ – Осер – 5:0

Голы: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакими, 57, Санчеш, 81, Экитике, 84

Парижане открыли счет уже на 11-й минуте. Классная комбинация с участием Хакими, Месси и Нуну Мендеша завершилась голом Мбаппе. Гол могли отменить, ведь в эпизоде к этому Неймар поразил мяч в руку, но арбитры засчитали взятие ворот.

ПСЖ хочет оформить революционный трансфер из Мадрида

Во втором тайме Нуну Мендеш отдал еще одну результативную передачу, прорвавшись в штрафную и отдав в центр – Солер головой переправил мяч в ворота. Еще через 6 минут Хакими сделал счет разгромным, реализовав выход с глазу на глаз после передачи Солера. А в конце игры Санчеш и Экитике (перед своим голом ассистировал португальцу) поставили точку во встрече.

Таким образом, ПСЖ набрал 41 очко и сохранил отрыв от второго места в пять пунктов, а Осер с 13 пунктами остался пятнадцатым.

"44 матчі Мундіалю в тиші". Екскапітан збірної Фінляндії кричить про ЧС-2022 на кістках і просить зірок врятувати футбол