Чемпионат Франции 2022/23, 8-й тур

Лион – ПСЖ – 0:1

Гол: Месси, 5

Воскресную игровую программу чемпионата Франции завершали именитые клубы – ПСЖ посетил гости Лиона. Парижане еще не знают вкуса поражений в этом сезоне, поэтому парижские суперзвезды намеревались продолжить успешную серию.

Команды сыграли всего 5 минут, а ПСЖ уже вышел вперед в счете. Месси обыгрался с Неймаром, получил ответный мяч на входе в штрафную и пробил в касание – фирменный удар на точность завершился голом в ближний угол ворот.

Парижане больше контролировали игру, в то время как Лион согласился играть на контратаках. У него была возможность и Мбаппе, но удар после передачи Серхио Рамоса получился очень хилым. Вообще Килиан, несмотря на все свои попытки, не сильно сверкал на фоне Месси и Неймара. Лион мог забить на 21 минуте, но Ляказетт не смог поразить ближний угол после шикарного навеса Толиссо. К концу первого тайма Месси мог удвоить преимущество, но Антони Лопеш справился с ударом в ближний угол.

Старт второго тайма начался с убийственного момента Месси: Лео получил мяч после прострела Мендеша, хладнокровным покушением посадил на пятую точку двух защитников и пробил – третий вынес мяч головой с линии ворот. Парижане продолжали контролировать игру, а в создании моментов сильно выделялся Неймар, не сторонившийся опускаться вглубь и отдавать разрезные передачи на латералов, прострелами искавших партнеров в центре. Месси же больше отмечался при завершении атак, а вот у Мбаппе почти не было моментов – всего 2 удара, один из которых был заблокирован.

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На 71 минуте Неймар чудом не забил. Нуно Мендеш, Неймар и Мбаппе разыграли классную трёхходовку, которую завершал бразилец ударом метров с 9 – голкипер справился со слабым ударом. Парижане не давали создавать много моментов рядом со своими воротами, а на 90-й минуте Месси чудом не оформил дубль. Имя этому чуду – Антони Лопеш, который в головокружительном прыжке вытащил мяч из девятки. Серхио Рамос после этого забил, однако гол не засчитали из-за офсайда.

Таким образом, ПСЖ набрал 22 очка и оторвался от Марселя, потерявшего очки в этом туре. Лион с 13 пунктами остался шестым. Следует отметить, что Тете вышел в составе Лиона в стартовом составе, сыграл 75 минут, ничем не отличившись на поле.