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ПСЖ продолжает войну с Рабьо – клуб оштрафовал игрока за "лайк" в Instagram

19:33 100 Читати українською
ПСЖ продолжает войну с Рабьо – клуб оштрафовал игрока за "лайк" в Instagram
Адриен Рабьо / фото: ФК ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо получил очередное наказание от клуба. Футболист оштрафован на недельную зарплату.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 90+4’
2’ Ромелу Лукаку
12’ Хуан Бернат
30’ Ромелу Лукаку
90+4’ Маркус Рашфорд

ПСЖ оштрафовал Адриена Рабьо на недельную зарплату. Причиной стал пост в Instagram Патриса Эвра, который радовался неудаче ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед. Рабьо имел неосторожность "лайкнуть" данный пост, что не осталось без внимания руководства клуба, сообщает RMC Sport.

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Рабьо имеет право обжаловать данное наказание, однако пока не сделал этого. К слову, ранее ПСЖ отстранил хавбека от основной команды. Напомним, полузащитник отказывается продлевать контракт с клубом и уже летом станет свободным агентом.

К слову, вчера появилась информация, что Рабьо близок к переходу в Реал, однако мадридцы не подтвердили договоренность с 24-летним французом.

Теги
Патрис Эвра Патрис Эвра Адриен Рабьо Адриен Рабьо ПСЖ ПСЖ Франция ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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