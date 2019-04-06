ПСЖ продолжает войну с Рабьо – клуб оштрафовал игрока за "лайк" в Instagram

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо получил очередное наказание от клуба. Футболист оштрафован на недельную зарплату.

ПСЖ оштрафовал Адриена Рабьо на недельную зарплату. Причиной стал пост в Instagram Патриса Эвра, который радовался неудаче ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед. Рабьо имел неосторожность "лайкнуть" данный пост, что не осталось без внимания руководства клуба, сообщает RMC Sport.

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Рабьо имеет право обжаловать данное наказание, однако пока не сделал этого. К слову, ранее ПСЖ отстранил хавбека от основной команды. Напомним, полузащитник отказывается продлевать контракт с клубом и уже летом станет свободным агентом.

К слову, вчера появилась информация, что Рабьо близок к переходу в Реал, однако мадридцы не подтвердили договоренность с 24-летним французом.