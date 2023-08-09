Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает терпеть унижения от своего клуба.

Исчезновения изображения Килиана Мбаппе с обложки страницы с составом на официальном сайте ПСЖ было первой ласточкой. Однако парижский клуб этим не ограничился.

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Как информирует El Golazo de Gol, в официальном магазине столичного французского клуба больше нельзя приобрести футболки с фамилией Мбаппе. Помимо этого, ПСЖ снял изображение Мбаппе со своего домашнего стадиона Парк де Пренс.

Напомним, что Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ – соглашение между клубом и игроком действует до лета 2024 года. Француз надеется покинуть стан парижан через год на правах свободного агента.

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