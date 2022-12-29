Основной полузащитник ПСЖ и сборной Италии продлил контракт с парижским клубом до 30 июня 2026 года. Об этом информирует официальный сайт парижан. Срок предыдущего соглашения итальянца с ПСЖ действовал до лета 2024 года.

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Верратти присоединился к ПСЖ в июле 2012 года после того, как выиграл итальянскую Серию В с Пескарой. За 10 сезонов в Париже Марко провел 398 официальных матчей, в которых забил 11 голов и оформил 48 голевых передач.

В настоящее время Верратти является вторым игроком в истории клуба по количеству сыгранных матчей после Жан-Марка Пилорже (435). Однако по количеству выигранных чемпионских титулов (8) Верратти нет равных.

Всего Верратти выиграл в Париже 29 клубных трофеев.

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