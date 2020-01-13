ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом – на бразильца претендовали Манчестер Сити и Реал

Защитник ПСЖ Маркиньос продолжит защищать цвета парижского клуба.

ПСЖ договорился с Маркиньосом о продолжении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.

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Новый контракт между бразильцем и парижанами действует до лета 2024 года. О других деталях сделки не сообщается. Напомним, 25-летний защитник присоединился к ПСЖ в 2013-м, перейдя из Ромы.

По информации СМИ, в последнее время к услугам игрока проявляли интерес Реал и Манчестер Сити.

В текущем сезоне Лиги 1 Маркиньос провел 16 матчей, в которых отметился голом.

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