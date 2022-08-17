Лондонцы на своем официальном сайте подтвердили переход защитника Тильо Керера из ПСЖ. Игрок получил футболку с номером 24 и контракт по схеме 4+2 года.

Полуфиналист Лиги чемпионов перешел в середняк АПЛ за 18 миллионов евро

СМИ добавляют, что сумма трансфера составила 12 млн евро, также предусмотрены бонусы. 4 года назад ПСЖ отдал Шальке за Керера 37 млн евро. Защитник сборной Германии отыграл в столице Франции 128 матчей, оформив 4 гола и 4 ассиста.

Добавим, что Керер стал уже шестым новичком Вест Хэма в межсезонье, но пока это не способствует хорошим результатам – поражения от Ман Сити (0:2) и Ноттингем Форест (0:1) на старте АПЛ.

Ноттингем Форест минимально обыграл Вест Хэм, одержав первую за 23 года победу в АПЛ