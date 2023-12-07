В четверг, 7 декабря, ПСЖ объявил, что инвестиционная компания Arctos Partners приобрела долю акций клуба. Как информирует официальный сайт парижского клуба, соглашение заключено с компанией Qatar Sports Investments, владеющей контрольным пакетом.

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"Инвестиции Arctos будут направлены на развитие деятельности ПСЖ и поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, особенно тех, которые связаны с его стадионом и будущими этапами развития тренировочного центра ПСЖ в Пуасси, пригороде Парижа", – сказано в заявлении.

Согласно AS, Arctos Partners купила около 15% акций парижан. За миноритарную долю инвесторы заплатили около 600 млн евро.

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