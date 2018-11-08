ПСЖ признался в расовой дискриминации молодых игроков – официальное заявление клуба

ПСЖ отреагировал на информацию, что французский клуб применял расовую классификацию молодых игроков в собственной академии. В официальном заявлении клуб подтвердил достоверность такого факта.

Напомним, сегодня появилась информация, что ПСЖ применял расовую классификацию молодых игроков в клубной академии, которая заключалась в негласном делении футболистов на этнические группы в период с 2013 по 2018 год. Соответствующую информацию опубликовало издание Football Leaks. Анонимные источники в клубе сообщили расследователям, что данные действия совершались для того, чтобы не подписывать африканских игроков, поскольку нет уверенности в дате их рождения.

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ПСЖ признал наличие таких действий, однако указал, что это была инициатива исключительно руководителя соответствующего департамента. Высшее руководство клуба не знало о таких действиях своих сотрудников.

"Главное управление ПСЖ никогда не знало о системе регистрации этнических регионов в департаменте набора персонала. Мы осуждаем такие действия, поскольку они противоречат духу и ценностям клуба. Мы начали расследование и уже взяли на себя обязательства установить кодекс поведения, а также усилить культуру поведения всех сотрудников клуба.

ПСЖ принимает игроков в клуб исключительно на основании их возможностей и способностей. Борьба со всеми формами дискриминации является основополагающим обязательством клуба", – говорится в заявлении ПСЖ, опубликованном на официальном сайте клуба.

Отметим, что французские законы запрещают собирать и обрабатывать личные данные граждан, если они прямо или косвенно могут раскрыть их этническое происхождение.

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