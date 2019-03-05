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ПСЖ присоединился к европейским грандам в охоте за Санчо

11:06 37 Читати українською
ПСЖ присоединился к европейским грандам в охоте за Санчо
Джейдон Санчо / Фото ФК Боруссия Д

Желающих усилиться хавбеком дортмундской Боруссии Джейдон Санчо становится все больше.

ПСЖ, который славится своими громкими трансферами, намерен провернуть еще один – подписать Джейдона Санчо, сообщает The Telegraph.

Манчестер Юнайтед – фаворит в борьбе за подписание Санчо

По информации издания, главным конкурентом парижан в борьбе за 18-летнего таланта является Манчестер Юнайтед.

Боруссия Д знает о намерениях европейских грандов, поэтому планирует получить за своего нападающего не менее 116 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провел 24 матча, в которых отметился 8-ю голами и 12-ю ассистами.

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Германия ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо Джейдон Санчо Трансферы Трансферы Чемпионата Германии
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