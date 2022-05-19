"Россонери" неожиданно остались в борьбе за Скудетто до самого конца. Более того, Милану достаточно набрать одно очко в последнем туре, чтобы завоевать свой 19-й титул чемпиона Италии.

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Стефано Пиоли удалось вывести на новый уровень ряд молодых игроков, среди которых ярче всего проявил себя Рафаэль Леау. Именно благодаря 22-летнему португальцу Милан имеет все шансы выиграть Серию А. Вингер почти вдвое увеличил свою результативность и забил несколько решающих голов.

Прогресс Леау не остался без внимания. По информации La Gazzetta dello Sport, ПСЖ уже предпринял первые попытки договориться о трансфере. Парижане делали предложение через агента игрока Жорже Мендеша. Речь шла о 70 млн евро. Однако Милан ответил резким отказом.

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"Россонери" не планируют продавать Леау. Заставить их передумать может только слишком щедрое предложение. Торги для потенциальных покупателей начнутся на уровне 100 млн евро. Следует заметить, что в свое время Милан заплатил Лиллю за португальца 24 млн, сохранив за "догам" право на 15% от суммы будущего трансфера.