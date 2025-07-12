Согласно сообщению L'Équipe, ПСЖ решил приостановить любые переговоры с Борнмутом по переходу Ильи Забарного, поскольку они зашли в тупик.

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"Вишни" до сих пор требуют около 70 миллионов евро. Эти финансовые требования парижане не готовы удовлетворить. Кроме того, Луиш Кампуш следит, чтобы клуб вписался в правила финансового фэйр-плей.

ПСЖ уже дошел до финала Клубного ЧМ и получит гарантированно 90 миллионов евро призовых. Если столичный клуб одержит победу над Челси, эта сумма увеличится еще на 33,9 млн и может заставить клуб пересмотреть свою позицию по приобретению украинского защитника.

Напомним, Илья Забарный в прошлом сезоне 22-летний Забарный провел за Борнмут 39 матчей и отметился одной результативной передачей.

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