ПСЖ все же остановится в поиске супертрансферов для летнего окна.

Французский гранд окончательно отказался от идеи подписания Лионеля Месси, утверждает Le Parisien.

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1 июля аргентинец стал свободным агентом, но наиболее вероятный вариант – подписание нового контракта с Барселоной. Самые активные слухи об уходе Лео были прошлым летом, когда президентом каталонского клуба оставался Бартомеу. Приход Лапорты изменил ситуацию, поэтому ПСЖ, Манчестер Сити и другие претенденты почти потеряли шансы бесплатно подписать обладателя шести "Золотых мячей".

Напомним, этим летом ПСЖ уже совершил три громких трансфера – команду пополнили Вейналдум, Рамос и Хакими.

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