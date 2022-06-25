Кадровая революция дорого обойдется ПСЖ. Даже смена тренера будет стоить не один десяток миллионов.

Парижане решили уволить Маурисио Почеттино, но до сих пор не могут объявить об этом официально, поскольку между сторонами продолжаются напряженные переговоры, сообщает GOAL.

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По информации источника, аргентинский специалист требует выплаты 15 млн евро компенсации. ПСЖ пытается уговорить Почеттино снизить сумму, но тот не склонен идти не уступки. Отмечается, что 3 млн из этой суммы – это выплаты тренерскому штабу.

Тем временем парижане уже нашли нового главного тренера, на что тоже придется потратить деньги. Ранее сообщалось, что Лилль просит 10 миллионов, за которые с легкостью отпустит Кристофера Гальтье в Париж. Напомним, Зинедин Зидан отказал чемпионам Франции.

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