Парижане презентовали второй комплект экипировки на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Мбаппе сообщил ПСЖ, что покинет Париж

Основным цветом формы стал белый. На груди и рукавах футболки есть две полосы – темно-синяя и розовая. Американцы из Nike изготовили комплект полностью из переработанного полиэстера. Вдохновением для дизайнера новой выездной формы стала архитектура постмодернизма начала 70-х – лет становления ПСЖ.

К слову, новый сезон во французской Лиге 1 начнется в августе. В свою очередь 1 августа парижане сойдутся с Лиллем в борьбе за Суперкубок Франции.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника





Le @PSG_inside et Nike dévoilent leur nouvelle gamme ???? composée d’une collection Performance et d’une collection Lifestyle.#????????????? — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2021