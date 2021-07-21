ПСЖ презентовал новый гостевой комплект – нотка гламура высокого полета
Французский Пари Сен-Жермен подготовил новый вариант выездной формы на сезон 2021/22.
Парижане презентовали второй комплект экипировки на новый сезон, сообщает официальный сайт клуба.
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Основным цветом формы стал белый. На груди и рукавах футболки есть две полосы – темно-синяя и розовая. Американцы из Nike изготовили комплект полностью из переработанного полиэстера. Вдохновением для дизайнера новой выездной формы стала архитектура постмодернизма начала 70-х – лет становления ПСЖ.
К слову, новый сезон во французской Лиге 1 начнется в августе. В свою очередь 1 августа парижане сойдутся с Лиллем в борьбе за Суперкубок Франции.
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