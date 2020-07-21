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ПСЖ презентовал новую форму в честь 50-летия клуба

21 июля 13:48 - Читати українською
ПСЖ презентовал новую форму в честь 50-летия клуба
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Парижане продолжают подготовку к следующему сезону.

ПСЖ совместно с известным брендом Nike разработали новую экипировку для домашних поединков сезона 2020/21.

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Форма традиционно выполнена в сине-красных цветах и посвящена 50-летию парижского клуба.

Напомним, руководство Лиги 1 приняло решение досрочно завершить розыгрыш турнира из-за пандемии. ПСЖ удалось финишировать на первой строчке. Также подопечные Тухеля продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Футбольная форма
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