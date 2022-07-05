Главным тренером ПСЖ стал 55-летний специалист Кристоф Гальтье. Соглашение рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба парижан.

ПСЖ официально уволил Почеттино

О договоренности с Гальтье было известно заранее. Кристоф еще два дня назад побывал на тренировочной базе клуба и позировал перед камерами в экипировке ПСЖ. Для официальной презентации парижанам просто нужно было окончательно уволить Маурисио Почеттино. Буквально через час после официального прощания с аргентинцем ПСЖ представил Гальтье.

Напомним, предыдущим клубом уроженца Марселя была Ницца, которую он возглавил только прошлым летом. По неофициальной информации, "орлята" получили от ПСЖ солидную компенсацию – СМИ сообщали о 10 млн евро. В позапрошлом сезоне Гальтье работал в Лилле, с которым выиграл чемпионат Франции.

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