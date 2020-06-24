ПСЖ претендует на Кубо – юная звезда Реала однажды уже отказал парижанам

Полузащитник испанской Мальорки Такефуса Куба, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, заинтересовал ПСЖ.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо проявляет интерес к полузащитнику мадридского Реала Такефусе Кубо, сообщает AS.

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По информации издания, японец ответил отказом парижанам прошлым летом. Теперь же мадридский клуб не продаст его ни при каких условиях. Стоимость выкупа футболиста по контракту составляет 250 млн евро. Сообщается, что Реал может рассмотреть только вариант с арендой, так как Кубо может не хватить места в заявке "сливочных" на следующий сезон, ведь у него нет паспорта ЕС,

К слову, с прошлого лета Кубо играет за Мальорку именно на правах аренды. Японский хавбек провел в составе "островитян" 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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