ПСЖ представил домашний комплект формы на сезон 2021/22
ПСЖ раскрыл вид своей будущей экипировки для домашних поединков.
Французский гранд в Twitter опубликовал презентацию домашнего комплекта формы на следующий сезон.
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Дизайнеры несколько упростили футболку, убрав большую вертикальную полосу. Основного синего цвета стало еще больше, а красными остались воротничок и элементы на рукавах. Изменился и логотип технического спонсора – Nike "уступил" место своей дочерней компании Air Jordan.
Добавим, что в текущем сезоне ПСЖ рискует потерять титул чемпиона Франции. За два тура до финиша отставание от Лилля составляет три очка.
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