Французский гранд в Twitter опубликовал презентацию домашнего комплекта формы на следующий сезон.

Рамос получил роскошное предложение от ПСЖ – у французов есть солидный козырь перед Реалом

Дизайнеры несколько упростили футболку, убрав большую вертикальную полосу. Основного синего цвета стало еще больше, а красными остались воротничок и элементы на рукавах. Изменился и логотип технического спонсора – Nike "уступил" место своей дочерней компании Air Jordan.

Добавим, что в текущем сезоне ПСЖ рискует потерять титул чемпиона Франции. За два тура до финиша отставание от Лилля составляет три очка.

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