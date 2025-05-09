По решению спортивного руководства и тренерского штаба, Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендес, Виллиан Пачо, Фабиан Руис и Витинья останутся отдыхать, сообщает пресс-служба клуба.

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Футболисты получили несколько дней для восстановления и вернутся к совместным тренировкам в следующую среду (14 мая). Это означает, что против Монпелье команда Луиса Энрике сыграет с заметно измененным составом.

К слову, матч 33-го тура Лиги 1 между Монпелье и ПСЖ состоится 10 мая, начало – в 22:00 по киевскому времени. Накануне парижане гарантировали себе выход в финал Лиги чемпионов, одолев Арсенал в полуфинальных дуэлях.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматическом ответном матче