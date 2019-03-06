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ПСЖ предложит Буффону новый контракт

6 марта 23:11 34 Читати українською
ПСЖ предложит Буффону новый контракт
Джанлуиджи Буффон / фото из открытых источников

Вратарь парижан Джанлуиджи Буффон может вскоре продлить контракт с ПСЖ.

Чемпион Франции планирует предложить Джанлуиджи Буффону новый контракт, утверждает Sky Sport Italia. Отмечается, что для 41-летнего голкипера готовят контракт, который рассчитан на два года. В Париже довольны игрой ветерана и хотят продолжить сотрудничество.

Буффон признался, что имел предложения от Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити

Буффон стал игроком ПСЖ летом 2016 года, подписав контракт по схеме 1+1. В текущем сезоне Джанлуиджи сыграл 19 матчей за ПСЖ, пропустив 10 голов.

От Буффона до Роббена – символическая сборная игроков, которые летом 2019 года могут стать свободными агентами

Теги
ПСЖ ПСЖ Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Франция
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